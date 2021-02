Os testemunhos eram claramente concertados e coincidentes. Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja, os três inspetores do SEF acusados do homicídio de Ihor Homeniuk, um cidadão ucraniano que foi violentamente espancado no centro de detenção do aeroporto de Lisboa, quiseram falar em tribunal. Para dizerem que agiram consoante a lei, usaram apenas a força necessária e quando deixaram Ihor Homeniuk na sala ele estava vivo.