Joaquina de Jesus, de 71 anos, desapareceu sem deixar rasto das urgências do hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia, mesmo tendo dificuldades de mobilidade. Ninguém se apercebeu do desaparecimento da idosa e a família não sabe o que lhe aconteceu.Nestedamos-lhe a conhecer este misterioso caso. Joaquina apresentava uma anemia em último grau quando a família a levou para as urgências ... < br />