Jessica Athayde luta pela felicidade com Diogo Amaral

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A gravidez de Jessica Athayde foi mais conturbada do que todos pensam. E não foi por causa dos malditos enjoos que a deixaram exausta desde o primeiro dia em que anunciou que ia ser mãe.O drama foi ter de lidar com o namorado, Diogo Amaral, a recuperar de sete meses de dependência de drogas. Apesar do drama que se desenrolou, desde o início da relação - mais precisamente nos meses em que Diogo esteve a gravar a novela ‘Vidas Opostas’... < br />