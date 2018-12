Joana quer guarda total da filha de Bruno

runo de Carvalho e Joana Ornelas assinam papéis do divórcio, mas ex-funcionária leonina quer rever custódia da bebé.

Por Rute Lourenço | 01:30

Cinco meses após o final da relação, Bruno de Carvalho e Joana Ornelas já assinaram os papéis do divórcio. Neste momento, está estipulado que a guarda da filha de ambos, Leonor, fica entregue à mãe e que o pai pode passar fins de semana alternados com a bebé de oito meses. No entanto, segundo revelou o comentador Cláudio Ramos, a ex-funcionária do Sporting deverá requerer a guarda total da filha.



"Dentro de algum tempo, a Joana pode tentar proibir que Bruno de Carvalho tenha acesso à filha. A Joana considera que o Bruno não é uma influência benéfica para a bebé. Neste momento, apesar de as coisas estarem meio complicadas, podemos dizer que Bruno de Carvalho vai ficar com a menina fim de semana sim, fim de semana não", afirmou Cláudio, após ter conversado com uma pessoa ligada ao ex-casal.



Segundo uma fonte revelou ao CM, Joana teme que a "instabilidade emocional do ex-companheiro seja nociva para a bebé". "Ela não pretende que a filha passe fins de semana com o pai, pelo menos numa fase tão delicada como esta".