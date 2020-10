Jornalista da TVI exibe patrocínios em espaço informativo

A principal testemunha do processo Casa Pia assegurou ontem ao Tribunal que era o jovem preferido por Paulo Pedroso. ‘André’ referiu--se ao nome do ex-deputado do PS quando o procurador João Aibéo lhe perguntou se os clientes da pedofilia tinham casapianos preferidos. O jovem falou então em Pedroso e frisou que Carlos Cruz tinha uma predilecção especial por um seu colega.