Trabalhadores da estação pública revoltados com condução de negociações laborais.

Perto de uma centena de jornalistas da RTP, mais concretamente 94, subscreveram um abaixo-assinado no qual manifestam publicamente a sua indignação contra o Conselho de Administração (CA) da estação pública, pela forma "inqualificável" como tem conduzido as negociações com os sindicatos e ...