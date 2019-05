Jovem mata a mãe com 22 facadas e vai trabalhar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Discutiam com frequência e, ao sair de casa, Nuno Teixeira, 23 anos, deu duas bofetadas na mãe, Etelvina Silva, 49, na moradia desta no centro de Almada.Três semanas depois, ao ir buscar bens à residência, o filho acabou por assassinar a mãe com grande violência: degolou-a e matou-a com 22 facadas. E no dia seguinte foi trabalhar.< br />