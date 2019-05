Judite Sousa devastada com a morte do pai

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quase cinco anos depois da morte do único filho, André Bessa, que perdeu a vida em junho de 2014, num acidente trágico numa piscina, Judite Sousa volta a sofrer um duro golpe.O pai, Joaquim Sousa, morreu na quinta-feira, dia 23, ao fim de um ano a lutar contra uma doença oncológica. Apesar de sempre ter tido uma relação distante com o progenitor, a jornalista está devastada com mais esta perda na sua vida.< br />