João Carrola, juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, tinha um depósito no BPES.

O juiz desembargador João Carrola é um dos milhares de lesados do Grupo Espírito Santo (GES): João Carrola corre o risco de perder mais de 84 mil euros que tinha num depósito no Banque Privée Espírito Santo (BPES) - Sucursal em Portugal, entidade do GES que está em liquidação desde 2015.Sendo ...