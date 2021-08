A nova lei que assegura a cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores já foi publicada em Diário da República e entra em vigor a 1 de novembro.O decreto-lei (n.º 71/2021) assegura a execução de uma ordem jurídica do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, datada de 12 de dezembro de 2017, que tem como objetivo dar resposta aos desafios da era digital.