Lixo motiva maior número de queixas

As suspeitas da prática de crimes ambientais levaram a que no último ano fossem apresentadas 881 queixas, na sua maior parte resultantes de ilegalidades associadas ao lixo ou entulhos.Um maior nível de consciência e de iniciativa, designadamente de proteção do ambiente, por parte de cidadãos e entidades, levou a um aumento gradual do número de situações denunciadas entre 2014 e 2018, justifica a Inspeçã... < br />