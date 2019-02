Namorado organizou jantar sem atriz saber. José Condessa, Júlia Palha e Luís Borges estiveram no grupo dos convidados.

Kelly Bailey fez 21 anos na última terça-feira, dia 19, e foi surpreendida com um jantar organizado pelo namorado, Lourenço Ortigão, onde estavam mais de 20 amigos, num conhecido restaurante lisboeta que o casal costuma frequentar.A atriz tinha passado a tarde nos ensaios para o ‘Dança com as Estrelas’ - cuja final ...