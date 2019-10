Luís Montenegro candidato a líder do PSD por “convicção”

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sem surpresa, Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD ao tempo de Pedro Passos Coelho, assumiu esta quarta-feira que vai candidatar-se a presidente do partido, por uma questão de "coerência e de convicção".O anúncio, feito durante uma entrevista à SIC, foi acompanhado do desafio ao atual líder social-democrata, Rui Rio, para que se recandidate ao cargo.< br />