Mãe de militar morto a tiro há 18 anos: "Só queria saber a verdade"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Augusta Soeiro recebe-nos em lágrimas. Dezoito anos depois da morte do filho Carlos, com apenas 19 anos, na base militar do Montijo, a mulher ainda não fez o luto.Não sabe exatamente o que aconteceu e a decisão recente do Supremo Tribunal de Justiça não ameniza a dor. Diz a Justiça que tem de receber 103 mil euros do homem que lhe matou o filho, mas também não há forma de executar a dívida.< br />