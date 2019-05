3215 ricos pagam 630 milhões de IRS

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há mais portugueses a declarar e a pagar IRS. Os últimos números disponibilizados pela Autoridade Tributária (AT) mostram uma subida da receita arrecada que ultrapassou os 11,5 mil milhões de euros em 2017 (mais 7,2% do que em 2016). No universo de contribuintes destacam-se aqueles que têm um rendimento superior a 250 mil euros.Foram 3215, mais 422 do que o registado em 2016, e pagaram 630 milhões de euros de imposto. Quase tanto como as ... < br />