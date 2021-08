Mais de 136 mil portugueses no desemprego sem direito a subsídio

Evolução anual de beneficiários de subsídio de desemprego

Mais de 136 mil portugueses inscritos nos centros de emprego não receberam em junho qualquer subsídio. No mês em apreço, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) contabilizava quase 378 mil pessoas que procuravam trabalho, mas de acordo com a informação disponibilizada pela Segurança Social, só 246 mil contribuintes puderam beneficiar de algum tipo de apoio.A situação é recorrente, já que para ter direito a subsídio de desemprego é preciso trabalhar no mínimo 360 dias por conta de outrem nos 24 meses que antecedem o desemprego e ter registo na Segurança Social, o que afasta do sistema, nomeadamente, trabalhadores com contratos de curta duração ou falsos recibos verdes.