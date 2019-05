Maria Cerqueira Gomes sopra 36 velas com amigos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Esta terça-feira foi de festa para Maria Cerqueira Gomes. A nova estrela da TVI fez 36 anos e recebeu vários mimos nesta data especial.Logo pela manhã, começaram as comemorações no ‘Você na TV!’ e, assim que o programa terminou, a apresentadora rumou ao restaurante SUD, em Lisboa, para almoçar com um grupo de amigos, entre os quais a atriz Sílvia Rizzo e o produtor da TVI, Erick Andrade.< br />