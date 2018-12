Mais uma ‘facada’ para Cristina Ferreira; Maria Cerqueira Gomes vai apresentar o 'Dança com as Estrelas e substituí-la em todas as frentes.

Os primeiros programas do ‘Dança com as Estrelas’ vão ser apresentados por Rita Pereira e Pedro Teixeira. No entanto, o facto de a TVI ter optado por estrear o programa agora deu origem a um grave problema no canal de Queluz de Baixo. Afinal, a atriz está a um mês de dar à luz a sua primeira filha e terá de ...