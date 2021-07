Mariscador apanha oito anos e meio de cadeia por violar enteada

Um mariscador de 54 anos foi condenado a 8 anos e meio de prisão, no Tribunal Judicial de Almada, pela violação e abuso sexual da própria enteada. A menor tinha apenas sete anos quando foi atacada, em agosto de 2020, nas escadas do prédio do Montijo em que residia com o predador sexual e a mãe.O arguido encontra-se em prisão preventiva desde novembro do ano passado. Foi nesse mês que foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal, após ter estado cerca de três meses em fuga. Em tribunal, ficou provado que o crime ocorreu durante um convívio familiar, realizado a 24 de agosto de 2020 num bairro social do Montijo.