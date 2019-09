Médico que abusou sexualmente de cinco mulheres em fuga à cadeia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os crimes do médico cubano Aliesky Aguilera remontam ao ano 2017, quando abusou sexualmente de cinco mulheres nas Urgências do Hospital Divino Espírito Santo, em São Miguel, nos Açores.Dois anos depois, e sem hipótese de recurso, o clínico está a um passo da cadeia, isto se as autoridades o encontrarem. Tem 5 anos e meio de prisão para cumprir, mas quando foi condenado na primeira instância, a juíza do Tribunal ... < br />