Menino de um ano renova esperança em aldeia envelhecida nos Arcos de Valdevez

Na aldeia de Sistelo, nos Arcos de Valdevez, já não nascia um bebé há cinco anos. O nascimento de Valentim, em plena pandemia, veio dar um novo alento a Sistelo. O bebé faz as delícias dos mais velhos por ser o único da aldeia, localizada em plena serra da Peneda.Numa localidade onde 70 por cento da população tem mais de 65 anos, são mais os que morrem do que aqueles que nascem. O despovoamento e a falta de incentivos para fixar a população leva os mais novos a trocar a vida no campo, maioritariamente onde o trabalho é agrícola, por uma vida de sonho na cidade ou até num outro país.