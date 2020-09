Militares portugueses reagem contra grupo armado na República Centro-Africana

Uma patrulha de combate “dura” e com “resultado positivo”. A força portuguesa na República Centro-Africana envolveu-se numa violenta troca de tiros, que se prolongou por três horas, com elementos do grupo armado 3R, que têm saído dos seus acantonamentos para atacar e assassinar dezenas de civis e, até, capacetes azuis das Nações Unidas, no Noroeste daquele país.