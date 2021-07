Luís Filipe Vieira foi apanhado em escutas telefónicas com José António Santos a ter um papel ativo na gestão dos bens da Imosteps, no Brasil, depois desse empresário amigo ter comprado por nove milhões de euros a dívida milionária dessa antiga empresa de Vieira ao Novo Banco (NB). Para o Ministério Público, essa atividade de Vieira indicia que ele será o verdadeiro dono dos bens no Brasil. Antes de o ‘Rei dos Frangos’ ter comprado a dívida da Imosteps ao NB, Vieira ter-lhe-á dito que ele iria fazer o melhor negócio da vida dele.Nas interceções telefónicas, Vieira terá afirmado a Santos, segundo apurou o, que era preciso cuidar dos ativos no Brasil, porque esse património ficou ao abandono. Através da OATA, a Imosteps detém no Rio de Janeiro, no Brasil, os seguintes ativos: dois terrenos para cemitérios privados e um terreno urbano, com direito de construção, no bairro da Barra da Tijuca.