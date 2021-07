Monchique e Portimão avançam com fundos de emergência para apoiar vítimas de incêndio

As Câmaras de Monchique e Portimão vão avançar com fundos de emergência para apoiar, com urgência, as vítimas do incêndio que afetou aqueles concelhos durante o fim de semana e que destruiu uma área total de 2134 hectares, num perímetro de 23 quilómetros. Ardeu mato, floresta, pastagens, terrenos agrícolas e pomares. Apicultores também foram afetados e arderam carros.Embora sem vítimas, os danos são muito elevados, tendo as autarquias procedido já a um primeiro levantamento dos mesmos. Segunda-feira, depois de uma reunião com os autarcas e os lesados e a Direção de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP), foi anunciado que os agricultores deverão “reportar os prejuízos à DRAP de modo a avaliar a possibilidade de acionar eventuais apoios”.