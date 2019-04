Depois dos óbitos com menos de um ano de idade terem subido 23% em 2018, no primeiro mês deste ano subiram 30,4%.

A mortalidade infantil registou em janeiro último um agravamento de 30,4% face ao mesmo mês de 2018. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) morreram no primeiro mês do ano 30 crianças com menos de um ano de vida. Em janeiro de 2018, foram 23 óbitos. Os dados revelam um acréscimo expressivo entre ...