Golpe milionário de Isabel dos Santos no negócio dos diamantes

É um dos negócios mais mediáticos do universo empresarial de Isabel dos Santos que está na mira das autoridades angolanas. De acordo com o Tribunal Provincial de Luanda, em 2010, o então presidente José Eduardo dos Santos decidiu comercializar diamantes angolanos no exterior do país. Nesse sentido, entendeu investir numa empresa suíça, a De Grisogono, uma joalharia de luxo que se encontrava em falência técnica em virtude ... < br />