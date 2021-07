Novo Banco falhou no processo de recuperação de créditos de grandes devedores

O Novo Banco (NB) atrasou-se e hesitou no processo de recuperação de crédito de grandes devedores, aponta o relatório preliminar da comissão de inquérito ao banco liderado por António Ramalho, ontem apresentado no Parlamento pelo deputado do PS Fernando Anastácio.



"Foram identificadas algumas situações que poderão ser qualificadas como hesitações e/ou atrasos, em matéria de recuperação de crédito, relativamente a grandes devedores, nomeadamente nos casos do grupo Moniz da Maia e Ongoing, o que aumentou as dificuldades na recuperação desses créditos", aponta o documento preliminar, que será discutido e votado nos próximos dias 26 e 27 de junho.