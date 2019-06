Obrigatório alterar morada de animais

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mudar de residência sem alterar a morada de registo do cão ou do gato passa a ser punível com uma multa até 3740 euros. No caso das empresas o valor da coima pode chegar aos 44 890 euros.As novas regras - previstas no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) - entram em vigor dentro de quatro meses.< br />