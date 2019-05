Pai alcoolizado culpado da morte da filha bebé em acidente

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem foi condenado a três anos de pena suspensa, por homicídio negligente, pelo brutal despiste da viatura que conduzia e no qual a sua filha de dois anos, Francisca Costa, morreu esmagada ao ser cuspida da cadeirinha - que não estava presa - e ficar debaixo do capô e de todo o peso do motor da viatura, em abril de 2016, na EN259, em Santa Margarida do Sado, Ferreira do Alentejo.João Costa, camionista de 45 anos, acusou 0,75 g/l de álcool, ... < br />