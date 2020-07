Partidos ficam livres de dívidas sem licença

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os partidos vão deixar de ser responsabilizados por despesas de campanhas eleitorais realizadas sem autorização central, segundo a proposta do PSD aprovada esta sexta-feira na generalidade, com as abstenções de PS, PCP, BE, CDS e PEV e os votos contra do PAN e IL. Só a bancada laranja votou favoravelmente. Isto significa que gastos com bandeiras ou outros materiais sem aval do partido passam a ser imputados diretamente ao militante ou mandatá...