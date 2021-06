Mais de 30 mulheres, de diversas proveniências, juntaram-se e decidiram avançar com uma ação judicial, nos Estados Unidos, contra o Pornhub, a maior plataforma de conteúdos pornográficos do Mundo, com mais de 100 milhões de visitas/dia. Tudo porque, alegam, o site da empresa MindGeek lucrou com vídeos de cariz sexual explícito em que elas aparecem e que foram publicados sem que tenham dado o seu consentimento. Acrescentam ainda que,...