Foi com uma salva de palmas e lágrimas de emoção que milhares de peregrinos saudaram esta quinta-feira, em Fátima, o anúncio da entrega no Vaticano do processo de beatificação e canonização da irmã Lúcia.



O documento ‘Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis’, com 1986 páginas, onde se retrata a vida, virtudes e fama de santidade de Lúcia, vai agora ser analisado por nove teólogos, que emitirão o seu parecer, para determinar se “praticou as as virtudes em grau heroico”.









