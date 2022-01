A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), investiga a existência de grupos que se dedicam à venda de comprovativos falsos de testes negativos à Covid-19. No final da semana passada, sete pessoas foram detidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a tentar embarcar com certificados falsificados.