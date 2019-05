PJ trava renascimento do grupo Hells Angels

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São 17 elementos perigosos mas que, em março do ano passado, estavam na retaguarda dos motards do temido grupo Hells Angels que atacaram para matar, na interpretação do Ministério Público, os rivais chefiados pelo ex-cabecilha ‘skin’ Mário Machado.Desde julho já haviam sido detidos 70 desses atacantes: 36 ainda estão na cadeia em preventiva e 5 em casa com pulseira eletrónica.< br />