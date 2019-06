Primeira vaga de calor com 336 óbitos num dia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O calor tórrido que atingiu Portugal Continental no mês de maio agravou a mortalidade. A 10 de maio foram registados 336 óbitos – é o valor mais elevado para esse dia desde 2009.Diferentes serão, no entanto, as temperaturas para esta semana. Em Faro, as máximas irão oscilar entre os 26 e 29 graus; em Lisboa (21/23) e no Porto de (18/20). Em todo o País o céu estará nublado, com nuvens altas.< br />