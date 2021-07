Professores entram no quadro aos 60 anos

Os 2455 professores que vão entrar este ano nos quadros do Ministério da Educação, através do concurso externo, têm uma média de idade de 46 anos. Há mesmo 67 professores que já têm mais de 60 anos, e 17 com mais de 65, segundo os cálculos realizados pelo blogue especializado Arlindovsky. O mais velho é um professor de Inglês do 1º ciclo, com 68 anos.“Os professores exercem a contrato durante anos a fio e vinculam muito tarde. Esta modalidade de vinculação pela norma-travão não garante o rejuvenescimento da classe, e como não abrem lugares de quadro as escolas asseguram as necessidades através da contratação”, afirmou ao CM Vítor Godinho, responsável da Fenprof pelos concursos.O dirigente lembra que “mais de metade dos professores efetivos vão aposentar-se até 2030, segundo números do Ministério da Educação”.