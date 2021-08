Programa de Cristina Ferreira alvo de queixas na ERC

O programa especial de Natal que Cristina Ferreira preparou para o Natal do ano passado continua a dar que falar, oito meses depois da sua emissão. É que, sabe-se agora, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social recebeu queixas contra o formato ‘Noite de Cristina’, no qual a diretora da TVI preparou um ‘baby shower’ para o menino Jesus.A emissão ficou marcada, recorde-se, pelo facto de uma vaca ter sido levada a estúdio e ter assustado a apresentadora, as convidadas, Maria Cerqueira Gomes e Inês Aires Pereira, e uma criança. Uma das queixas entregues junto da ERC diz respeito, precisamente, a esta situação.