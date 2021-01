O Conselho de Opinião da RTP chumbou, em votação, o jornalista José Alberto Lemos para o cargo de provedor do Espectador. O nome tinha sido proposto pelo presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, mas acabou vetado, na quarta-feira, pelo Conselho de Opinião, com 12 votos contra, oito a favor e três brancos.