PSD sobe sem ameaçar a liderança socialista

Nem o desgaste provocado pela pandemia, nem as polémicas em torno de alguns governantes, como o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que tem sido pressionado para sair, afetaram a liderança socialista. No dia do debate sobre o estado da nação, esta quarta-feira às 15h no Parlamento, o último da sessão legislativa, e em que o Governo estará sob escrutínio, o barómetro da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’ mostra que o PS mantém-se destacado em primeiro lugar com 34,8% das preferências dos eleitores portugueses.

O PSD cresce ligeiramente para 23,4% mas continua a 11,4 pontos de distância da liderança rosa. Aliás, o partido de Rui Rio continua longe do resultado alcançado nas Legislativas de 2019 (27,76%).