Estudos recentes revelam que ‘condução distraída’ é pior do que álcool ou velocidade.

Desde o início do ano, PSP e GNR já apanharam 14 158 condutores ao telemóvel, valor que, se continuar a tendência, irá ficar muito acima do total do ano passado. Na prática são 117 autuações por dia por esta infração, uma das principais causas de acidentes em Portugal e que os especialistas ...