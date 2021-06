A 3.a secção do Tribunal da Relação de Lisboa manteve hoje intactas as penas aplicadas, em primeira instância, a Rómulo Costa e Cassimo Ture, os dois portugueses julgados por crimes relacionados com o terrorismo.

Recorde-se que ambos tinham sido condenados a, respetivamente, nove anos e oito anos e meio de cadeia, nas Varas Criminais de Lisboa, por crimes de adesão à organizações terroristas.