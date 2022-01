Há onze anos começava o inferno de Renato Seabra, responsável pela morte de Carlos Castro, com quem mantinha uma relação amorosa. O Investigação CM recorda agora os momentos de horror do homicídio cometido pelo ex-manequim e revela novos dados sobre a vida do assassino na prisão de máxima segurança onde continua a cumprir pena, pelo menos até 2036.