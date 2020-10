O sem-abrigo, de 46 anos, acusado da morte de Renê Oura, da mesma idade e de nacionalidade brasileira, em dezembro do ano passado, começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto. Ao coletivo de juízes o arguido admitiu que esteve com a vítima no dia 4 de dezembro, mas afirmou que não foi o autor do crime.









“Estava arrumar carros na Trindade quando ele chegou e me perguntou se sabia onde conseguia comprar droga. Fui com ele até ao Bairro de Francos. Compramos heroína e cocaína e depois fomos para um descampado para consumir. Eu estava sentado a injetar a droga na perna. Olhei para trás e encontrei-o desmaiado”, disse em tribunal o arguido, de nacionalidade ucraniana.

A acusação e a autópsia feita ao corpo de Renê Oura dá conta de que foi morto a murro e por asfixia. “Não o matei. Ele parecia estar desmaiado. Dei-lhe algumas chapadas para ver se ele acordava, mais nada. Depois fugi. Levei o telemóvel dele e dinheiro”, contou. O corpo da vítima acabou por ser encontrado a 7 de dezembro. Só em janeiro é que o sem-abrigo foi detido pela PJ. Está na prisão.



pormenores



Morto em descampado



Renê Oura foi encontrado morto num terreno junto ao nó da VCI, no Porto, por um homem que utilizava aquele espaço para consumir drogas. “Estava deitado de barriga para baixo. Virei-o e percebi que estava com a cara desfigurada”, disse esta terça-feira a testemunha.





Telemóvel leva a autor



Foi o telemóvel da vítima, na posse do arguido, que levou que as autoridades chegassem ao seu paradeiro. O sem-abrigo tirou da vítima ainda 800 euros que utilizou para comprar roupa, droga e pagar um hostel.