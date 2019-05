Separação de 3 meses não tira direito a pensão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Tribunal da Relação de Lisboa reconheceu a união de facto de um casal que fez vida em comum durante 14 anos, mas que esteve separado por um período de três meses, tendo reatado a relação apenas um ano antes do homem morrer, em setembro de 2015.A decisão surge depois do Instituto de Segurança Social (ISS) ter contestado o requerimento feito pela mulher para receber as prestações por morte do companheiro.