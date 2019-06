Sindicato dos Magistrados do MP marca três dias de greve

A Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público deliberou realizar uma greve nos próximos dias 26, 27 e 28 de junho, alegando que há uma violação do princípio do paralelismo das magistraturas nas propostas dos Estatutos.

Esta greve terá o âmbito de uma greve nacional no primeiro dia.

Foi ainda decretada uma greve por distritos judiciais. No dia 27 foi decretada a realização de greve dos magistrados do MP para os distritos judiciais do Porto e Coimbra. Já no dia 28, estarão em greve os magistrados do MP nos distritos judiciais de Lisboa e Évora.

Esta paralisação vai ser realizada devido ao facto de o

s magistrados do Ministério Público estarem contra as alterações ao estatuto da profissão propostas pelo PS. Por isso, o sindicato do setor, o SNMP, decidiu avançar com novas ações de luta.



O PS propõe que dois dos membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) deixem de ser eleitos pelos pares (os procuradores) e passem a ser escolhidos pelos magistrados que já integram este órgão.