Os alunos do Ensino Secundário (do 10º ao 12º ano) também serão alvo de rastreios ao novo coronavírus, além dos professores e dos funcionários, no âmbito da estratégia do Governo de testes em massa. A Direção-Geral da Saúde recomenda, na norma que regula esta matéria, rastreios nos estabelecimentos de Ensino Secundário aos alunos, pessoal docente e não docente.