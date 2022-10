Um ano após a morte do primeiro-sargento Roma Pereira, a mulher e a filha menor ainda não recebem a pensão de sangue. Graça Tatá, viúva do comando vítima de uma explosão quando procedia a uma patrulha nos arredores de Cabul, no Afeganistão, confirmou ao CM que “só na passada semana” recebeu uma carta do Ministério da Defesa a informar, para breve, o inicio do pagamento da pensão.