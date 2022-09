O verão foi intenso no que toca a espetáculos para Tony Carreira, e ainda lhe esperam algumas subidas aos palcos de norte a sul do País até ao final do ano. Mas agora o artista está concentrado em preparar a ‘Gala dos Sonhos’, na SIC. No evento serão conhecidos os novos bolseiros da Associação Sara Carreira - 22 jovens que terão oportunidade de concretizar sonhos ligados ao seu futuro profissional.