Ugarte apresentado hoje para reforço do Sporting

Manuel Ugarte será hoje apresentado como reforço do Sporting para as próximas cinco temporadas. O médio uruguaio de 20 anos já assinou pelo clube de Alvalade, colocando assim um ponto final num arrastado processo de contratação ao Famalicão.A demora teve a ver com acertos do acordo entre os dois clubes. O Sporting desembolsa 6,5 milhões de euros por 50 por cento do passe, ficando com direito garantido de aquisição de mais 30 por cento (ao clube minhoto) por mais 6 milhões de euros, se o jogador cumprir 90 jogos oficiais. Os restantes 20 por cento dos direitos económicos são detidos pelo Fénix, clube do Uruguai.