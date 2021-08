"Uns ganham tudo e outros nada": Salários milionários de gestores revoltam bancários

Trabalhadores nas 148 instituições da banca e os lucros

Os trabalhadores da Banca estão “muito revoltados com os salários milionários dos banqueiros”, num momento em que o setor enfrenta “uma onda de despedimentos como nunca se viu”, afirmou aoo presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, António Fonseca.Portugalcom os maiores ordenado na Banca, havendo 13 banqueiros que ganham mais de um milhão de euros por mês, tal como onoticiou, com base num relatório da Autoridade Bancária Europeia (EBA) referente a 2019. “É inacreditável, uns ganham tudo e outros nada. Um jovem licenciado bancário ganha apenas 800 euros por mês, é uma disparidade enorme”, atira o líder do maior sindicato dos bancários do País.